Tom Brady aplica pegadinha ao mostrar dedo decepado e assusta fãs; veja

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Astro do Tampa Bay Buccaneers, o jogador de futebol americano Tom Brady pregou uma peça em seus seguidores nas redes sociais. Enquanto gravava com o chef de cozinha Nick DiGiovanni, o atleta fingiu decepar um dos dedos da mão.

Em vídeo compartilhado em seu Instagram, Brady pergunta a Nick como lançar uma faca. Ao tentar, porém, o quarterback acabou "cortando" parcialmente um de seus dedos

Para tornar o episódio convincente, Brady ainda mostrou seu lado ator e gritou logo após lançar a faca em uma tábua. Ao ver o "estrago", o jogador fez cara de surpresa.

A brincadeira fica ainda melhor, já que Tom Brady realmente tem uma lesão no dedo, que aconteceu no jogo contra o New Orleans Saints, no último domingo. O problema, no entanto, não tirará o quarterback na partida deste domingo, contra o Packers.

No decorrer do vídeo com a receita de um sorvete, Tom Brady mostrou que não há nenhum problema com nenhum de seus dedos.