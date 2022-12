"Todos viram a falta que Neymar fez", diz Richarlison

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Richarlison, que não entrou em campo na derrota por 1 a 0 para Camarões, nesta sexta (2), diz que torce pela volta de Neymar nas oitavas de final. O principal jogador da seleção ainda se recupera de uma lesão no tornozelo direito e as chances de volta são pequenas.

"Ele [Neymar] treinou hoje, está bem avançando [na recuperação]. Espero que ele volte, todos viram a falta que ele fez nesses últimos jogos. Com a volta dele, meu papel na frente melhora, toda a equipe melhora."

Segundo o zagueiro Thiago Silva, Neymar deverá fazer um teste mais forte neste sábado (3). "Amanhã parece que vai ter uma prova mais de campo, não sei se ele vai colocar chuteira. Acho que dor ele vai ter, faz parte, eu já tive esse tipo de lesão. Porém se tudo ir bem como está planejado, a esperança é que ele esteja disposição, mas isso é com o Tite e com o médico."

Na partida desta sexta, o Brasil finalizou 21 vezes, mas só sete chutes foram em direção ao gol. Para Richarlison, a seleção tem criado oportunidades, mas está difícil furar o bloqueio dos adversários.

"A gente está treinando bastante finalizações, as bolas que chegaram eu consegui mandar para dentro do gol. As finalizações também saem de longa distância porque as equipes adversárias estão jogando muito fechadas", disse o atacante.

A seleção brasileira também tem encontrado mais dificuldades no primeiro tempo. Nos dois primeiros jogos, só fez gol no segundo tempo. "As equipes que jogam fechadas, acabam cansando no segundo tempo, e isso facilita para a gente", diz Richarlison.

Nas oitavas de final, o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul, que tem como principal destaque o atacante Son, companheiro de Richarlison no inglês Tottenham.

"Conheço bem o Son, sei das qualidades dele. Mas a Coreia é uma equipe forte, vamos tentar neutralizar os pontos fortes deles."