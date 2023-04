TJD-AM entrega processos de manipulação de jogos a promotoria do Ministério Público

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM), por meio de seu presidente, Edson Rosas Jr., entregou nesta terça-feira (18) ao Ministério Público do estado (MP-AM) uma documentação referente a processos de jogos de apostas no Campeonato Amazonense. Os documentos foram recebidos pelo promotor José Augusto Taveira.

Na visita, o presidente do TJD-AM foi acopanhado auditor do Pleno e relator dos processos, Carlos Henrique, e do Procurador geral da casa, Bruno Glória.

Os casos entregeus ao Ministério Público foram os que envolveram o Atlético Amazonense, onde ocorreu um gol contra de propósito, na Série B do estadual, e na primeira divisão deste ano, quando jogadores do Iranduba, na derrota por 7 a 0 para o Amazonas, foram julgados por suposta influência na partida.

De acordo com o procurador geral do TJD-AM, Bruno Glória, o trabalho terá continuidade agora na esfera criminal.