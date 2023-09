TJD-AM determina eliminação da Liga de Humaitá da Copa da Floresta

Manaus/AM - Campeã do grupo 4 e semifinalista, a Seleção de Humaitá está fora da disputa da Copa da Floresta. A 1ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-AM) condenou a equipe com a eliminação da competição, em julgamento realizado na tarde dessa quarta-feira (20). Além da pena, a Liga de Humaitá terá que desembolsar R$ 1 mil de multa. A decisão cabe recurso da defesa.

A punição aconteceu por conta da escalação irregular do atleta Marcos Malta, de 26 anos de idade, que tem na carreira passagem no futebol profissional e atuou profissionalmente em 2022, situação que fere o regulamento do torneio de futebol não-profissional organizado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

A Liga foi denunciada com base no artigo 214, §4º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que dispõe sobre “incluir na equipe, ou fazer constar da súmula ou documento equivalente, atleta em situação irregular para participar de partida; Não sendo possível aplicar-se a regra prevista neste artigo em face da forma de disputa da competição, o infrator será excluído da competição”.

Já o artigo 27 do regulamento da Copa da Floresta prevê que “Não poderá em hipótese alguma participar da Copa da Floresta, o atleta registrado como profissional, estando ou não, vinculado à entidade de prática desportiva profissional. § 1º Os atletas que participaram de Campeonatos Profissionais de 2022/23, mesmo fazendo a competente reversão, não poderão participar da Competição”.

Marcos Malta atuou com a camisa do Genus em duas edições do Campeonato Rondoniense, em 2020 e 2022. Por lá, foram oito jogos e dois gols marcados. No entanto, ele foi inscrito na Copa da Floresta por Humaitá. No julgamento, Marcos confirmou os fatos e admitiu que omitiu a informação que havia passado pelo futebol profissional para poder defender o município onde nasceu.

O camisa 9 não foi relacionado para o duelo contra Tapauá, na primeira rodada. Humaitá não jogou a segunda rodada e voltou a campo na terceira, diante de Nova Olinda do Norte, quando o Marcos iniciou como titular e permaneceu até os 15 minutos do segundo tempo na vitória por 4 a 1.

Já na final contra Lábrea, partida que foi pautada no julgamento, o atacante começou no banco de reservas e participou do jogo na segunda etapa. O time da casa venceu por 1 a 0 e conquistou o título do grupo 4 diante da torcida, alcançando uma vaga nas semifinais.

Sequência da competição

Caso a eliminação de Humaitá se confirme após recurso, a tendência é que a Seleção de Lábrea, derrotada na final do grupo 4, possa herdar a vaga na semifinal da competição, que será disputada na Arena da Amazônia, em Manaus, e terá os campeões de cada sede. A disputa será realizada nos mesmo formato das sedes.

As seleções de Urucará, Tefé, São Paulo de Olivença e Urucurituba já estão classificadas. Ainda resta a definição do campeão da sede Manaquiri, que está em andamento e sairá no sábado (24). As chaves das semifinais serão as seguintes:

Chave A – Urucará, campeão do grupo 1 sede Presidente Figueiredo; São Paulo de Olivença, campeão do grupo 3 sede SPO; Urucurituba, campeão do grupo 5 sede Maués

Chave B – Tefé, campeão do grupo 2 sede Alvarães; campeão do grupo 4 sede Humaitá; campeão do grupo 6 sede Manaquiri.

Com informações da assessoria