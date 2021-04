Titulares voltam, e Flamengo vence Bangu com direito a golaço de Arrascaeta

Os gols rubro-negros no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, foram de Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. O uruguaio deixou sua marca após dar uma caneta no rival e bater de fora da área.

RIO JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com quase todos os titulares de volta, o Flamengo venceu o Bangu com facilidade nesta quarta-feira (31), por 3 a 0, pelo Campeonato Carioca.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.