Tite se esquiva sobre Neymar e revolta de jogadores com Copa América

"Neymar veio fisicamente e tecnicamente muito bem, até pela sequência de jogos importantes. Em um momento importante, a gente consegue perceber a velocidade de raciocínio e execução. Sobre minha relação com Neymar, são quase quatro anos. A relação de respeito, lealdade, admiração. Mas não externo de forma pública. Quando tem que ser externada de alguma situação, é de forma particular. Não só com ele", disse o treinador.

A Argentina desistiu de abrigar a competição por causa do aumento de casos de Covid-19 no país. Por protestos populares, a Colômbia também abriu mão.

"Não estou abrindo mão das respostas e estou colocando os fatos com discernimento e sensatez que tenho. É muito importante a Copa América. Mas mais importante é o nosso jogo amanhã. É jogarmos bem, porque vamos ser cobrados, inclusive pelo nosso torcedor. Ele cobra nossa posição. Temos posição clara. Mas deixa a nossa cabeça voltada para o jogo de amanhã. Entendo todos vocês e também entendo que é importante essa posição e não estou me eximindo".

Dos 24 convocados para as partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias, 21 estão no futebol europeu.

O volante do Real Madrid estava programado para falar ao lado de Tite nesta quinta, mas não apareceu. Nesta semana, nenhum jogador da seleção falou com a imprensa, algo que não é comum.

"Eles têm uma opinião, externaram ao presidente, e vão externá-la ao público em um momento oportuno. Inclusive, isso tem a ver com a ausência do nosso capitão, Casemiro, aqui nesta entrevista", disse o treinador.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tite não fez nada para acabar com os boatos de que os jogadores da seleção brasileira que atuam na Europa não querem participar da Copa América. A história foi divulgada no início da noite desta quinta-feira (3) pela Rádio Gaúcha, de Porto Alegre.

