Tite divulga lista e seleção brasileira está convocada para a Copa; veja os nomes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de 50 jogos, 88 atletas convocados, um título de Copa América (2019), um vice (2021), e campanha histórica nas eliminatórias, Tite chegou à sua lista final. Nesta segunda-feira (7), ele divulgou os nomes dos seus 26 escolhidos para o Mundial do Qatar, sua despedida da seleção.

Ele já avisou que seu ciclo de seis anos termina no último jogo da Copa. Talvez na final, marcada para 18 de dezembro.

O técnico chegou ao dia da convocação com mais certezas do que dúvidas. A maior delas era o que fazer com a lateral direita. Se Danilo é o titular, a questão era quem seria o outro nome. Daniel Alves foi para o Barcelona B fazer um trabalho físico especial na esperança de ser chamado. Mas o técnico considerava levar um zagueiro a mais e, em caso de necessidade, fazer uma improvisação.

Na lista, apareceu o nome de Daniel Alves, que vai para sua quarta Copa do Mundo.

Ao contrário de concorrentes diretos ao título, como França e Argentina, o Brasil de Tite chega ao Qatar com poucas preocupações físicas. Neymar, referência e capitão, está em grande fase no Paris Saint-Germain (FRA). O mesmo vale para outros nomes importantes, como Gabriel Jesus no Arsenal (ING), por exemplo.

O maior problema foi a lesão muscular de Philippe Coutinho, que o tirou da Copa. Se estivesse em condições, com certeza seria chamado. Tite apostava na recuperação do meia-atacante, um dos principais nomes na Rússia, em 2018.

A contusão abriu a porta para a convocação de Éverton Ribeiro, do Flamengo.

Tite ainda convive com o fantasma da eliminação, há quatro anos, contra a Bélgica, nas quartas de final. Mas à exceção dessa queda, justamente no torneio mais importante, seu currículo no comando da seleção, iniciado em 2016, é de poucas derrotas. Em 76 partidas, teve 57 vitórias, 14 empates e cinco resultados negativos até agora. Aproveitamento de 81%.

Os 26 chamados embarcam na próxima segunda-feira (14) para Turim, na Itália, onde vão treinar até o dia 19. Nesta data, a seleção embarca para Doha. O primeiro jogo no Mundial será no próximo dia 24, contra a Sérvia.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, será o chefe de delegação da equipe no Qatar.

Veja os convocados para a Copa do Mundo:

GOLEIROS

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Manchester City-ING)

Weverton (Palmeiras)

LATERAIS

Danilo (Juventus-ITA)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Alex Telles (Nottingham Forest-ING)

Daniel Alves (Pumas-MEX)

ZAGUEIROS

Thiago Silva (Chelsea-ING)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Eder Militão (Real Madrid-ESP)

Bremer (Juventus-ITA)

MEIO-CAMPO

Casemiro (Manchester United-ING)

Fred (Manchester United-ING)

Fabinho (Liverpool-ING)

Lucas Paquetá (West Ham-ING)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Éverton Ribeiro (Flamengo)

ATACANTES

Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Vinicius Júnior (Real Madrid-ESP)

Richarlison (Tottenham Hotspur-ING)

Antony (Manchester United-ING)

Gabriel Jesus (Arsenal-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Pedro (Flamengo)

Martinelli (Arsenal-ING)

Raphinha (Barcelona-ESP)