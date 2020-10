Tite corta Alisson da seleção brasileira de futebol e Ederson é convocado

O técnico da seleção brasileira de futebol, Tite, cortou o goleiro Alisson depois de sofrer uma lesão durante treino. De acordo com o Sistema Globo, o Ederson, do Manchester City, foi convocado e deve retornar ao time de Tite.

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, informou que o goleiro sofreu uma lesão no ombro esquerdo e não teria tempo de se recuperar para os treinos e para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Alisson é o segundo atleta que sofreu lesão e deve ficar afastado dos gramados. Gabriel Jesus também ficará afastado.