Tite convoca Vinicius Junior para jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com Vinicius Junior, Arthur e Éder Militão como principais mudanças em relação à última lista, Tite convocou nesta sexta-feira (23) a seleção brasileira para as próximas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Recuperados de lesão, o goleiro Alisson e o atacante Gabriel Jesus, que haviam sido cortados dos jogos de outubro, também voltaram a ser chamados.

O Brasil enfrentará a Venezuela, no próximo dia 13, no Morumbi. Quatro dias mais tarde, visitará o Uruguai, em Montevidéu.

Vinicius Junior, 20, ocupa o lugar que foi de Rodrygo, 19, seu companheiro de Real Madrid, chamado para as duas primeiras partidas das Eliminatórias, quando o Brasil derrotou a Bolívia (5 a 0) e o Peru (4 a 2).

Outro jogador do Real Madrid, o zagueiro Éder Militão, 22, foi convocado na vaga que havia sido de Felipe, 31, do Atlético de Madrid.

Arthur, 24, volante da Juventus, voltou a ser relacionado. Com isso, Tite deixou fora Bruno Guimarães, 22, do Lyon. Quem também perdeu a sua vaga foi o goleiro Santos, 30, do Athletico.

"Esses jovens são questão de processo, de maturidade em seus clubes. [A escolha depende de] melhor momento, do grau de confiança que vão ganhando. Por isso vou ter essa utlização por vezes do Vinicius, do Rodrygo, do Bruno Guimarães...", afirmou Tite.

Daniel Alves, 37, que na última lista não poderia estar presente por estar se recuperando de lesão no São Paulo, agora ficou fora puramente por opção da comissão técnica.

Gabriel Jesus, 23, do Manchester City, recuperado de lesão muscular, deverá disputar posição na equipe titular com Roberto Firmino, 29, do Liverpool, autor de dois gols contra a Bolívia.

O técnico manteve dois atletas do Palmeiras (Gabriel Menino, 20, e Weverton, 32) e dois do Flamengo (Rodrigo Caio, 27, e Everton Ribeiro, 31). Assim, eles serão desfalques para as suas equipes em jogos do Campeonato Brasileiro e possivelmente da Copa do Brasil. As quartas de final do torneio mata-mata estão marcadas para as semanas de 11 e 18 de novembro.

Antes da divulgação dos convocados, a CBF confirmou que o confronto entre Brasil e Argentina, também pelas Eliminatórias, em 30 de março do ano que vem, será na Arena Pernambuco.

CONVOCADOS POR TITE PARA A SELEÇÃO PRINCIPAL

Goleiros

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson - Manchester City (ING)

Weverton - Palmeiras

Laterais

Alex Telles - Manchester United (ING)

Danilo - Juventus (ITA)

Gabriel Menino - Palmeiras

Renan Lodi - Atlético de Madrid (ESP)

Zagueiros

Éder Militão - Real Madrid (ESP)

Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)

Rodrigo Caio - Flamengo

Thiago Silva - Chelsea (ING)

Meio-campistas

Arthur - Juventus (ITA)

Casemiro - Real Madrid (ESP)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Everton Ribeiro - Flamengo

Fabinho - Liverpool (ING)

Philippe Coutinho - Barcelona (ESP)

Atacantes

Everton - Benfica (POR)

Gabriel Jesus - Manchester City (ING)

Neymar - Paris Saint-Germain (FRA)

Richarlison - Everton (ING)

Roberto Firmino - Liverpool (ING)

Vinicius Jr - Real Madrid (ESP)