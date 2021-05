Tite convoca Rodrigo Caio para seleção depois de contusão de Thiago Silva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF anunciou na noite deste domingo (30) a convocação do zagueiro Rodrigo Caio, do Flamengo, para os próximos dois jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

O defensor foi chamado por Tite para suprir a ausência de Thiago Silva, do Chelsea, que se lesionou no sábado (29) durante a final da Champions League contra o Manchester City e não se recuperará a tempo de enfrentar o Equador, na próxima sexta (4), no Beira-Rio, e o Paraguai, na terça (8), no Defensores del Chaco, em Assunção.

Silva, no entanto, não será cortado.

Já Rodrigo Caio, que atuou neste domingo na vitória do time rubro-negro sobre o Palmeiras, por 1 a 0, no Maracanã, se apresenta à seleção nesta segunda-feira (31), assim como seus companheiros de clube Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, segundo comunicado da CBF.

A equipe nacional treina desde a última semana em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.