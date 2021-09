Tite convoca Artur, do Red Bull Bragantino, para a seleção brasileira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira (3) que o atacante Artur, do Red Bull Bragantino, foi convocado para a seleção brasileira.

O jogador vai se apresentar ainda nesta sexta e vai integrar a equipe para as partidas contra a Argentina, no domingo, e contra o Peru, na próxima quinta-feira. Ambos os jogos são válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Artur foi convocado após a seleção perder Claudinho e Malcom, que tiveram retorno solicitado pelo Zenit, da Rússia, horas antes da partida contra o Chile.

Artur tem 23 anos e é um dos principais destaques do time do interior paulista numa grande temporada, tanto na Copa Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro. No torneio internacional ele tem cinco gols marcados em dez jogos que levaram o Red Bull Bragantino para as semifinais. Já no Nacional são três gols feitos e seis assistências. O time é quarto colocado e perdeu só dois jogos até agora.

Artur tem algo valorizado na comissão técnica de Tite, que é experiência nas categorias de base da seleção brasileira. O meia-atacante até participou do Sul-Americano sub-17 de 2017, no time dirigido por Rogério Micale que também tinha Lucas Paquetá e Guilherme Arana no elenco.