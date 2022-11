Tite confirma Daniel Alves titular e tem três dúvidas para o duelo contra Camarões

DOHA, QATAR (FOLHAPRESS) - Com a seleção brasileira já classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar, o técnico Tite vai poupar uma série de titulares na última partida da fase de grupos diante de Camarões, na sexta-feira (2), no estádio de Lusail.

Nesta quarta-feira (30), o treinador resolveu fazer novamente um treino fechado, como tem sido a maior parte das atividades da equipe canarinho no Qatar, porém indicou que tem apenas três dúvidas em relação à formação que mandará a campo.

A primeira delas é no meio de campo, com Fred e Bruno Guimarães disputando uma vaga. Mais à frente, na função de Neymar, a dúvida fica entre Rodrygo e Everton Ribeiro. No ataque, Gabriel Jesus e Pedro brigam pelo posto de Richarlison.

Por enquanto, estão garantidos no time Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred ou Bruno Guimarães, Rodrygo ou Everton Ribeiro; Antony, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus ou Pedro.

Aos 39 anos, quando disputar a partida, Daniel Alves vai se tornar o jogador mais velho a defender a seleção brasileira em um Mundial.

Antes do jogo contra os camaroneses, Tite ainda fará mais uma atividade nesta quinta-feira (1º). Na véspera dos jogos, tradicionalmente, são os técnicos que dão entrevista aos jornalistas. Assim, o próprio comandante poderá confirmar a escalação.

Além de poupar alguns jogadores, Tite já não poderia contar com Neymar, Danilo e Alex Sandro, que estão em recuperação de lesões.