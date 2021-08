Tite comanda treino com Neymar e seleção completa, mas não mostra titulares

Depois deste treino de posse de bola, os portões foram fechados. Segundo divulgado pela CBF, aconteceria na sequência um treinamento tático com movimentações e bolas paradas defensivas e dois times formados, provavelmente titular e reserva do jogo contra o Chile.

Tite ainda dirige mais um treinamento nesta quarta (1), às 10h30, e na sequência concede entrevista coletiva. Há possibilidade de o técnico relevar a escalação. A delegação embarca às 16h para Santiago, palco do jogo pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira fez nesta terça-feira (31) seu primeiro treino com todos os 24 jogadores convocados por Tite à disposição no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O zagueiro Marquinhos, o volante Gérson e o atacante Neymar, que ainda não tinham se apresentado antes das atividades de segunda, desta vez foram a campo. O técnico Tite escondeu o time titular para o jogo de quinta-feira (2), contra o Chile.

