Tite chama Gabigol e Daniel Alves para Eliminatórias; veja convocados

O técnico da Seleção brasileira, Tive, anunciou os 24 jogadores para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Entre os convocados, estão o atacante do Flamengo, Gabigol e o lateral do São Paulo, Daniel Alves.

Os jogadores irão participar da partida contra o Equador, em 4 de junho, em Porto Alegre e o Paraguai, no dia 8 do mês que vem, em Assunção.

O meia Lucas Paquetá, que vive boa fase no Lyon, e Fred, do Manchester United, também estão de volta. Lucas Veríssimo, do Benfica, foi chamado pela primeira vez na carreira, sendo o único desta lista que jamais havia sido convocado.

A relação conta com 24 atletas para contemplar a presença do meia Douglas Luiz, que está suspenso e só poderá enfrentar o Paraguai.

Foram convocados ainda os goleiros Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras); laterais Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid); os zagueiros Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea); meias Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (Lyon) e os atacantes Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) e Vini Jr (Real Madrid).