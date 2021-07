Tímido em casa, Bragantino sustenta campanha no Brasileiro com jogos fora

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino largou em ótima campanha no início deste Campeonato Brasileiro. O aproveitamento de 73,3%, alcançado com seis vitórias e quatro empates, seria digno de título em qualquer edição da competição —exceto em 2019, com os 79% do campeão Flamengo.

Apesar da série invicta e com números para se comemorar, o time de Bragança Paulista tem se apresentado mal dentro de casa. Com o tropeço diante do Cuiabá na última quarta-feira (7), no Nabi Abi Chedid, o time paulista chegou ao quarto empate em cinco partidas como mandante.

A única vitória da série caseira foi contra o Palmeiras, atual líder do campeonato. O aproveitamento em casa levaria a equipe de Maurício Barbieri a uma posição no meio da tabela da classificação: 46,6%.

Segundo o atacante Artur, a série ruim no Nabi Abi Chedid poderia ser explicada pela postura dos adversários. "A gente sabe da dificuldade que é jogar um jogo desses. Os times vêm jogar aqui mais defensivos, mais atrás, mas temos que aprender a jogar esses jogos", disse após o empate em 1 a 1 com o Cuiabá.

Embora acumule tropeços em casa, o Bragantino tem aproveitamento superior aos de campeões com as melhores campanhas da história dos pontos corridos, como o Cruzeiro, em 2003 e 2014 (72% e 70%, respectivamente), o Corinthians, em 2015 (71%), e o Palmeiras, em 2016 e 2018, com 70% em cada ano.

Além disso, ao menos a fase jogando em Bragança contrasta com o excelente desempenho enquanto visitante, com 100% de aproveitamento: o Braga venceu todos os seus cinco jogos longe de seus domínios, contra equipes como Flamengo, Corinthians e São Paulo.

A equipe paulista tenta manter o ótimo momento fora de casa em confronto com o Athletico-PR às 17h deste sábado (10), na Arena da Baixada.

O time de Barbieri ainda possui o melhor ataque do campeonato, com 20 gols, e divide o melhor saldo com o Fortaleza, com nove. Os goleadores da equipe na competição são Ytalo e Artur, com quatro e três tentos, respectivamente.

Segundo colocado, o Bragantino empata em pontos com o líder Palmeiras —ambos com 22—, mas fica atrás por ter só seis vitórias, uma a menos que o rival.

Além de ter ótima campanha no Brasileiro, o time paulista continua vivo na Copa Sul-Americana e vai ao Equador na próxima quarta (14) para enfrentar o Independiente Del Valle, pelas oitavas de final. O jogo de volta será no dia 21, em Bragança.

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 17h (de Brasília) deste sábado (10)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: Furacão Live e Twitch