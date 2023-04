Times amazonenses na Série C e D vão receber R$ 5 milhões de patrocínio da prefeitura

Manaus/am - Para que os times amazonenses possam disputar as séries C e D do Campeonato Brasileiro, a Prefeitura de Manaus vai disponibilizar R$ 5 milhões. As informações estão no Diário Oficial do Município (DOM), dessa segunda-feira (17).

Manaus FC e Amazonas FC devem receber R$ 2 milhões cada em contrato de publicidade pela participação na Série C – a terceira divisão.

Já Nacional e Princesa do Solimões devem receber R$ 500 mil cada pela disputa da Série D – a quarta divisão.

Confrontos

A Série C começa no dia 2 de maio. O Manaus estreia contra o Náutico, em casa. O Amazonas visitará o Brusque em Santa Catarina. Gavião e Onça se enfrentarão na 8ª rodada.

A Série D começa no dia 6 de maio. Nacional e Princesa estão no Grupo A1. O Princesa enfrentará o Águia de Marabá, fora de casa, na estreia. O Nacional recebe o Humaitá. A partida entre os dois amazonenses deve ocorrer na 3ª rodada.