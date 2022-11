Time feminino do RJ e masculino de SP conquistam Taça das Favelas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final da Taça das Favelas feminino e masculino foi disputado na tarde deste sábado (19) na arena Barueri, em São Paulo. Pelas mulheres, o Rio de Janeiro saiu vencedor ao derrotar as paulistas por 1 a 0. Os homens do São Paulo conquistaram o torneio em cima do Goiás, nos pênaltis.

O time feminino do São Paulo foi melhor durante a partida, mas o gol da atacante Tuane mudou o cenário aos 12 minutos decretou a conquista do Rio de Janeiro. Sem marcar no tempo normal, São Paulo e Goiás decidiram o campeonato nos pênaltis. Os paulistas venceram por 5 a 4.

No total, o Rio de Janeiro terminou o campeonato com três vitórias e um empate. Triunfo em cima do Mato Grosso, por 2 a 0, Ceará, por 6 a 0, e Minas Gerais, por 2 a 1. O empate aconteceu contra Brasília, por 0 a 0. O São Paulo encerrou com os mesmos números de vitórias e empate das meninas. Passou por Sergipe, 2 a 1, Brasília, 2 a 0, Ceará, por 2 a 0, e Paraná, 1 a 1.