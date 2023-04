Time de basquete 3x3 amazonense é promessa para Olimpíadas de Paris 2024

Manaus/AM - Com resultados expressivos no basquete 3x3 o time amazonense Veras Basketball vem fazendo história no cenário esportivo da modalidade. A equipe faz parte do projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris e, para esse ano, o time se prepara para disputar competições estaduais e nacionais que possibilitarão a conquista da tão sonhada vaga olímpica.

“A equipe Veras de Basquete 3x3 já vinha sendo monitorada pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), por seus resultados nos últimos anos. Agora, como membros do projeto para o próximo ciclo olímpico, esses atletas se preparam para competições ainda maiores, pois sabemos que é uma equipe promissora e com potencial para chegar nas Olimpíadas”, comentou o coordenador do projeto e medalhista olímpico, Sandro Viana.

A equipe é formada pelos atletas Victório Cestaro, ala/armador; Carlos Guilherme Rebelo, pivô; Vinicius de Lima, ala/pivô e Jeisrael Bentes, ala. Com rotinas intensa de treinos na Vila Olímpica de Manaus a equipe já carrega na bagagem vários títulos como 1º lugar no Jogos Universitários Brasileiro/ Etapa Norte 2022 – Rio Branco (AC), 2° Lugar no Campeonato Brasileiro de Basquetebol 3x3 sub-23 2021-Salvador(BA), 1º Lugar da Liga ANB (maior liga de basquete 3x3 do Brasil).

“Aqui na Vila Olímpica conseguimos nos preparar em um espaço oficial de basquete 3x3, e isso reflete nos resultados. Dessa forma, conseguimos chegar cada vez mais fortes nas competições”, comentou Victório Cestaro.

Com apoio do Governo do Amazonas, os atletas garantem condições de treinamento e preparação. “Esse projeto está sendo de suma importância para nós atletas, algo nunca visto antes, temos todo suporte que precisamos e conseguimos nos preparar bem para competições nacionais e internacionais”, comentou Victório.

Para este ano, o time amazonense se prepara para o Campeonato Regional e Brasileiro, além dos Jogos Universitários que garante que a equipe alcance pontos no ranking e consigam ser convocados para Seleção Brasileira de Basquete 3x3.

Pivô do time, Carlos Guilherme iniciou sua trajetória com 15 anos, o atleta praticava o basquete no colégio e, hoje, com 21 anos, o pivô da equipe fala com orgulho sobre o sentimento de representar o Amazonas. “O basquete representa muito na minha vida, fico feliz de participar de um time tão vitorioso”, comentou o atleta Carlos Guilherme.