Tiago Nunes vê desgaste, mas elogia competitividade do Grêmio após estreia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua estreia pelo Grêmio, Tiago Nunes viu a equipe sair na frente, construir vantagem, mas levar um susto. Venceu o Ypiranga por 3 a 2, mas passou por momentos de pressão no segundo tempo. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador citou o desgaste como reflexo do jogo pela Sul-Americana, mas elogiou o espírito competitivo do grupo.

"É um somatório de fatores, mas sem dúvida que a contribuição maior passa por esse desgaste na sequência de jogos. Tivemos essa partida em praticamente um pouco mais de 48 horas da última. Quem conhece o estádio (Colosso da Lagoa) sabe que é muito bom, mas tem uma grama característica, alta, difícil, que exige muito fisicamente dos jogadores", contou Tiago.

Segundo ele, o fator físico esteve presente nos dois gols sofridos pelo Grêmio no segundo tempo.

"No inicio do segundo tempo tivemos um lance de bola parada, um equívoco nosso na organização da marcação, que acabou criando essa chance do primeiro gol. Logo em seguida, um gol no contra-ataque. Foram dois lances, de certa maneira, isolados, mas que também têm o componente físico, porque às vezes quando você esta com a perna mais pesada, tecnicamente você não consegue dar a mesma qualidade no passe, entender que nesse tipo de campo você precisa dar um passe mais forte, gerar aproximação para ter uma qualidade melhor de jogo", contou.

Mas o desempenho agradou. A avaliação do comandante, em linhas gerais, foi positiva, principalmente pela entrega da equipe durante os 90 minutos.

"De maneira geral, eu estou muito feliz com a nossa equipe. Porque competiu, teve espírito, lutou, não desistiu. Fico muito satisfeito pelo rendimento, pela doação dos atletas, e principalmente pela vitória que nos consolida a liderança da primeira fase", definiu.

O Grêmio terminou a fase de grupos do Gauchão em primeiro. Agora, terá pela frente o Caxias na semifinal.