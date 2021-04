Tiago Nunes revela contato com Renato Gaúcho e fala em "ajustar" Grêmio

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Tiago Nunes foi apresentado oficialmente como treinador do Grêmio nesta sexta-feira (23). Na entrevista coletiva, o treinador revelou ter tido conversa com Renato Portaluppi e afirmou que chega com a missão de ajustar pequenos detalhes na maneira de o time gaúcho jogar.

Aos 41 anos, Tiago Nunes assinou com o Grêmio até dezembro de 2022.

"Eu já conversei com o Renato ontem, rapidamente, via telefone. Ele foi receptivo comigo, muito carinhoso e faço agradecimento público. não entramos em detalhes técnicos ou táticos, foi muito mais questão de receptividade pela minha chegada", revelou Tiago Nunes.

Treinador do Grêmio por quase cinco anos, Renato deixou o comando do time após duas derrotas para o Independiente Del Valle-EQU, na fase preliminar da Copa Libertadores. Com ele, o clube passou a jogar de maneira mais ofensiva e com espaço para jovens. Tiago Nunes chega com a missão de aumentar o espaço para jogadores da base.

"Faço minhas as palavras do doutor Marcos Herrmann (vice de futebol). O Renato é insubstituível. Por toda representatividade que ele tem, não temos intenção de substituir ele, mas dar continuidade ao trabalho, que a gente possa ter equilíbrio para dar sequência a esses anos bons, competitivos, que o Grêmio teve na última década", disse o novo treinador.

O estilo de jogo do Grêmio, aliás, rendeu uma resposta específica de Tiago Nunes.

"Todo treinador tem suas peculiaridades, mas o Grêmio como essência de jogo conseguiu criar uma característica muito própria nos últimos anos. Não tenho o direito de vir aqui e mudar isso, eu tenho que tentar dar continuidade a isso que foi construído. Junto com esses atletas que tem qualidade, potencial técnico, para manter o ritmo competitivo da equipe. Lógico que em algumas questões pontuais, de acordo com as características dos jogadores e do adversário, a gente vai ajustando, mas estou chegando a um clube que tem característica e identidade própria", contou.