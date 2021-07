Tiago Nunes deixa o comando do Grêmio após derrota no Brasileirão

O técnico do Grêmio, Tiago Nunes, deixa o comando do clube neste domingo (04) após a derrota para o Atlético-GO. O anúncio foi feito em entrevista coletiva depois da partida que ocorreu na Arena.

"O professor Tiago Nunes deixa de ser nosso treinador. Decidimos em comum acordo por não atingir objetivos no campeonato nacional. Agradeço a ele, à comissão pela dedicação e trabalho pelos 70 dias que estiveram conosco. No começo, foi coroado com dois troféus", informou o vice de futebol Marcos Herrmann.

Segundo o Globo Esporte, Tiago Nunes foi anunciado em 21 de abril. Entretanto, permaneceu no Grêmio por apenas 74 dias. Conquistou o Gauchão e teve uma arrancada de oito vitórias seguidas nos primeiros oito jogos. Mas teve apenas dois triunfos nas 13 partidas seguintes.

Ao se despedir do clube, Tiago agradeceu ao se despedir e afirmou que continuará na torcida pelo time. "Agradecer aos atletas pelo carinho e lealdade desde o primeiro dia. Agradecer ao torcedor. Mesmo chateados com o momento ruim que nossa equipe atravessa, muitos apoiaram. O Grêmio é muito grande e passará desta fase difícil. Foram pouco mais de 70 dias. Ganhamos o Gauchão, mas, a partir daí, os resultados não vieram mais. Agradeço ao Tricolor pelo acolhimento. Toda sorte e carinho. Mesmo à distância, seguimos na torcida. As pessoas que estão aqui amam o Grêmio e sairemos desta situação. Que melhore em um curto espaço de tempo", finalizou.