Tiago Leifert volta ao esporte como comentarista de futebol no YouTube

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tiago Leifert está de volta ao futebol. Em transmissão no YouTube do Campeonato Paulista, o ex-apresentador do BBB já deu seus primeiros pitacos como novo comentarista do canal. Ao lado do narrador Chico, do "Desimpedidos", e do ex-atacante Dodô, Leifert iniciou sua participação ao vivo na partida entre Botafogo-SP e Corinthians, pela 8ª rodada do Paulistão, e revelou que vai seguir a linha do também comentarista Caio Ribeiro.

"É um prazer imenso estar com vocês, eu fiquei muito feliz com o convite. Estou parado faz um tempo sem trabalhar por causa da minha filha e não imaginei que a minha volta seria no esporte. Mas eu não tinha como recusar esse convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu amo o Campeonato Paulista. É uma alegria imensa estar aqui", iniciou Leifert, acrescentando que a paixão "voltou muito forte" ao trabalhar novamente com o esporte.

"O sentimento é exatamente esse. Eu não estou nem suado, nervoso ou com frio na barriga, só estou muito feliz", acrescentou.

Questionado sobre qual será seu estilo irá seguir, Leifert lembrou de Caio Ribeiro, hoje comentarista do SporTV e referência para Tiago.

"Eu sou da escola Caio Ribeiro, aprendi com ele. Eu era mais agressivo até conhecer o Caio. Depois de conhecer o Caio você aprende que o ser humano vem em primeiro lugar. O Dodô também vive falando isso. Eu não acho que ninguém sai de casa querendo perder, nenhum juiz sai de casa querendo errar. Então eu pego leve com eles. Eu gosto do esporte, do drible, da resenha", disse.

A ascensão de Tiago no esporte começou a partir de 2009, quando se tornou o apresentador do Globo Esporte SP e virou uma das referências na função. Sua permanência no esporte durou até 2015, quando entrou para o núcleo de entretenimento da TV Globo. Em 2017, se tornou o apresentador do BBB, se despedindo do cargo na temporada de 2021.

"Eu sempre quis trabalhar com esporte. Quando eu saí, eu fiquei alguns meses afastado para desintoxicar. Mas a paixão voltou muito forte. Eu nunca abandonei, continuei assistindo. E quando eu decidi parar minha carreira, eu queria me aproximar das coisas que eu amo, família, amigos, videogame e esporte. Então, quando vocês me ligaram, eu disse que queria estar lá (no estádio Santa Cruz), infelizmente não deu para eu ir, mas também não tinha como recusar esse convite".