Thomas Müller no Brasil? O que se sabe sobre futuro da lenda do Bayern

Thomas Müller deve estar em campo daqui a pouco, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão, no Giuseppe Meazza. No duelo de ida, na Alemanha, ele saiu do banco de reservas para marcar o único gol do time bávaro na derrota de 2 a 1.

Mesmo depois de todos esses anos, independentemente dos minutos que jogo, ainda gosto muito de estar em campo e lutar por títulos juntos com nosso time. Eu poderia facilmente ter imaginado assumir esse papel no ano que vem também

O jogador de 35 anos oficializou a saída em suas redes sociais no último dia 5, deixando claro que a decisão partiu do Bayern, e não dele.

Arquirrival do Inter, o Grêmio também está na briga, segundo o site Transfermarkt. O clube brasileiro aparece ao lado da Fiorentina como possível destino do jogador.

O Inter aparece como um dos interessados pelo astro do Bayern, segundo o jornal alemão Bild. Outros times também são citados na reportagem desta quarta-feira (16) do jornal alemão: a Fiorentina, da Itália, e três equipes da MLS —Los Angeles FC, San Diego FC e Cincinnati FC.

(UOL/FOLHAPRESS) - De saída do Bayern de Munique, Thomas Müller pode pintar no futebol brasileiro e está na mira de Internacional e Grêmio, segundo a imprensa internacional.

