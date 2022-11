Thiago Silva dedica vitória contra a Suíça aos lesionados Neymar e Danilo

Sobre o fato de ser o capitão na Copa, Thiago Silva disse que Tite não conversou com ele a respeito da efetivação —no Mundial de 2018, na Rússia, o treinador fez um rodízio da braçadeira com os demais líderes da equipe.

"Foi um jogo de paciência. O gramado não estava nas mesmas condições do primeiro jogo, e quando tem uma equipe muito bem postada atrás, tem pouco espaço entre as linhas. A gente teve essa dificuldade, mas não sofremos. O Alisson não fez nenhuma defesa, então isso mostra que o setor defensivo, que começa ali na frente, está bem sólido", disse.

Para o capitão da seleção e brasileiro mais velho a disputar uma Copa do Mundo, a equipe foi merecedora do resultado por ter tido a paciência necessária para encontrar os espaços na defesa suíça.

"Sabíamos da importância desse jogo para dar já essa classificação, para que a gente também possa confortar o coração do Danilo e do Neymar, que possam focar na recuperação e voltar bem", disse o zagueiro.

