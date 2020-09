Thiago Monteiro tem caminho favorÃ¡vel em Roland Garros apÃ³s vitÃ³ria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista brasileiro Thiago Monteiro, 26, estreou com vitória em Roland Garros, ao bater nesta terça-feira (29) o atleta da Geórgia Nikoloz Basilashvili, por 3 sets a 0 (7/5, 6/4, 6/2).

Foi o terceiro triunfo do atleta cearense em um torneio de Grand Slam e o primeiro desde 2017. Naquele ano, ele avançou à segunda rodada tanto em Roland Garros quanto em Wimbledon.

Monteiro, 84º colocado do ranking mundial, se impôs contra Basilashvili, 33º e cabeça de chave número 31 de Roland Garros. O tenista da Geórgia já vinha de cinco derrotas consecutivas desde agosto, quando o circuito do tênis retornou após a paralisação provocada pela pandemia.

"Estou muito feliz pela consistência apresentada e por ter conseguido jogar com autoridade. O Basilashvili é um cara bastante agressivo, não é fácil enfrentá-lo. Você precisa estar no jogo a todo momento. Consegui dominar, impor um jogo agressivo, sacar bem e me manter competitivo o tempo inteiro", disse o único representante do país na chave de simples.

Para tentar uma inédita ida à terceira rodada de um Grand Slam, Monteiro terá um adversário com ranking inferior ao seu pela frente: o americano Marcos Giron (96º). O jogo deverá ser realizado na quinta (1º).

O caminho também ficou mais amigável para o brasileiro até uma eventual terceira rodada. Isso porque o outro cabeça de chave do seu quadrante, o russo Daniil Medvedev, quarto favorito do torneio, foi eliminado na estreia pelo húngaro Marton Fucsovics (63º). Ele enfrentará o espanhol Albert Ramos Viñolas (44º) na segunda rodada.