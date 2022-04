Thiago Monteiro avança às oitavas de final do ATP de Belgrado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cearense Thiago Monteiro, atual 110º colocado no ranking mundial, assegurou presença nas oitavas de final do ATP 250 de Belgrado (Sérvia) ao vencer o português João Sousa (85º) por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/3). A vitória desta terça-feira (19), depois de 1h26min de embate na quadra de saibro, marcou a estreia do brasileiro na chave principal do torneio, após duas vitórias no qualificatório. As informações são da Agência Brasil.

O equilíbrio deu o tom no primeiro set. Com o placar 3 a 3, Monteiro salvou dois break-points e a disputa seguiu acirrada, até conseguir a quebra de saque e fechar a parcial em 6/4. O set seguinte foi melhor para o brasileiro: chegou a abrir vantagem 4 a 1 e administrou o jogo até a vitória.

Monteiro terá um desafio ainda maior nas oitavas, programadas para esta quarta-feira (20), em horário ainda a ser definido. O adversário será o será o vencedor do embate entre o belga David Goffin (49º) e o sérvio Filip Krajinovic (45º).

O brasileiro poder retornar ao top 100 do ranking mundial da ATP caso alcance as semifinais em Belgrado.