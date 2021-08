Thalita Simplício é prata nos 400m T11 nos Jogos Paralímpicos de Tóquio

Thalita Simplício conquistou a medalha de prata ao cruzar a linha de chegada nos 400m T11 para deficientes visuais durante os jogos paralimpícos em Tóquio.

"A gente fez uma corrida estratégica onde eu falei com ela a cada 50m. Nos 50m finais falei com ela, que ela precisava atacar. Deixei ela à vontade e acabou dando certo. Fizemos o nosso melhor e agora falta uma semana para a gente ir embora. Estou com saudade da minha mãe, dos meus irmãos e dos meus gatos", disse a atleta após a competição.

O ouro ficou com a chinesa Cuiqing Liu, com 56s25. Já o bronze foi para a colombiana Angie Lizeth Mamian, com 57s46. disse Thalita.