Tevez explica por que não deu parabéns a Messi pelo título da Copa

O argentino deixou o cargo de treinador do Rosario Central em novembro do ano passado. Foi a primeira experiência dele como técnico de um time principal.

"Estou curtindo os momentos. Estou com a família no rancho que tenho. Gosto de curtir o carinho das pessoas", finaliza

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-atacante argentino, Carlos Tevez, deu uma entrevista à rádio Mitre e explicou o por que não deu parabéns a Messi pela conquista da Copa do Mundo, no Qatar.

