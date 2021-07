Terans faz golaço, e Athletico-PR bate o Internacional na Arena

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico Paranaense contou com golaço de Terans e uma finalização precisa de Vitinho para bater o Internacional por 2 a 1, neste domingo (25), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 13ª rodada do Brasileirão.

O resultado mantém o Rubro-Negro bem posicionado. Com 23 pontos, o Furacão é o quinto colocado na classificação. Já o Colorado ficou com 14 e pode terminar a rodada próximo da linha de rebaixamento.

O Athletico Paranaense volta a campo na quarta-feira para encarar o Atlético-GO pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Inter só atua novamente no sábado, contra o Cuiabá, pelo Brasileirão.

FOI BEM: TERANS

David Terans foi o principal jogador em campo. Dos pés do uruguaio surgiram ao menos duas oportunidades boas de gol do Furacão, até o golaço de falta que abriu o placar.

FOI MAL: CUESTA

O zagueiro Victor Cuesta, do Inter, falhou nos dois gols do Athletico. No primeiro lance, cometeu uma falta muito próxima da área, que virou gol de David Terans. Em seguida rebateu mal um cruzamento de Nicolas que virou gol de Vitinho.

GOLAÇO ANULADO

O Inter já estava atrás no marcador, mas empataria. Em um contra-ataque rápido, Caio Vidal foi lançado pela esquerda, driblou um marcador e acertou uma pancada no ângulo, marcando um golaço. Porém o árbitro foi chamado pelo VAR, reviu uma falta de Heitor em Vitinho no início do lance e anulou o feito gaúcho.

EDENILSON VOLTA A MARCAR DE PÊNALTI

Depois de perder um pênalti durante o tempo normal na eliminação do Inter nos pênaltis da Libertadores contra o Olimpia, Edenilson voltou a marcar desta forma no segundo tempo do jogo com Athletico. O estilo da batida foi o mesmo, com caminhada lenta e conclusão sem força. Mas dessa vez acabou na rede.

O JOGO DO ATHLETICO

O Athletico Paranaense comandou as ações do jogo desde o início. Jogando no campo rival, foi quem promoveu as melhores oportunidades antes mesmo de abrir o placar. Fez seus gols na qualidade de Terans, principal figura do jogo, e em uma falha da defesa do Inter. No segundo tempo, porém, viu o Inter sair ao ataque, sofreu pressão e cometeu erros.

O JOGO DO INTER

O Inter passou longe de ser um time propositivo. Apostou, porém, no contra-ataque rápido promovido por transições bem realizadas. Faltou sorte em alguns momentos, como no golaço de Caio Vidal anulado por uma falta anterior ou na boa batida de Boschilia que acertou a trave. No segundo tempo, atrás no placar, o Colorado passou a atacar mais, ainda que sem muita qualidade ofensiva, mas criou chances suficientes para empatar o jogo, mas não conseguiu.

ATHLETICO-PR

Bento; Marcinho (Khellven), Thiago Heleno, Pedro Henrique e Nicolas; Christian (Erick), Cittadini, Terans (Canesin), Nikão e Vitinho (José Ivaldo); Babi (Kayzer). Técnico: Antonio Oliveira

INTERNACIONAL

Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Dourado, Edenilson, Mauricio (Thiago Galhardo), Boschilia (Juan Cuesta) e Caio Vidal (Palacios); Yuri Alberto (Vinicius Mello). Técnico: Diego Aguirre

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Thiago Scarascati

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro

VAR: José Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Vitinho, Babi, Bento, Kayzer (CAP); Thiago Galhardo, Diego Aguirre, Yuri Alberto, Boschilia (INT)

Gols: Terans, do Athletico Paranaense, aos 35 minutos do primeiro tempo; Vitinho, do Athletico Paranaense, aos 49 minutos do primeiro tempo; Edenilson, do Inter, aos 19 minutos do segundo tempo