Tenista vomita em lixeira durante jogo, mas vence e avança no ATP de Pequim

Agora, Sinner enfrentará Carlos Alcaraz nas semifinais do ATP de Pequim. A partida promete ser equilibrada, visto que ambos contam com três vitórias cada em seis jogos disputados.

Jannik Sinner sentiu um mal-estar durante o terceiro set, aproveitou o intervalo cedido, e saiu da quadra para vomitar em uma lixeira. O italiano vencia Dimitrov por 3 a 0 no momento do incidente.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O tenista Jannik Sinner está nas semifinais do ATP 500 de Pequim, mas para chegar lá passou por uma situação inusitada no confronto de hoje (2) contra o búlgaro Grigor Dimitrov, pelas quartas de final.

