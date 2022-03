Tenista ucraniano se junta ao exército e posta foto com fuzil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio à invasão russa à Ucrânia, o tenista ucraniano Sergiy Stakhovsky trocou as raquetes pelo fuzil. O atleta, que chegou a ser o número 31 do mundo no ranking da ATP, se juntou às Forças Armadas de seu país, e nesta quinta-feira (3) postou uma foto em que aparece com uniforme militar e colete à prova de bolas e segura um fuzil.

