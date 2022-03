Tempestade de areia adia partida do Campeonato Paraguaio

"Por recomendação da Comissão Médica da APF e seguindo as indicações da Sociedade Paraguaia de Pneumologia, esta condição climática não é adequada para a prática de esportes altamente competitivos, por isso o jogo entre Sol de América e Olimpia foi adiado", informou a organização do campeonato pelo Tweeter.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A partida entre Sol de América e Olímpia, que seria realizada nesta segunda-feira (28), foi adiada por causa de uma tempestade de areia que encobriu o estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O jogo é válido pela quarta rodada do Torneo Apertura do Campeonato Paraguaio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.