Temos que nos reerguer para terminar em terceiro, diz técnico de Marrocos após derrota

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a derrota por 2 a 0 para a França, que tirou de Marrocos a chance de disputar a final da Copa do Mundo do Qatar, o técnico Walid Regragui lamentou as chances perdidas pela sua equipe no estádio Al Bayt, em Al Khor.

"A gente deu o máximo em campo. Foi muito para nós. Os jogadores que entraram deram o melhor, mas quando se joga contra a França, qualquer erro você paga. Não conseguimos marcar no primeiro tempo. No segundo, tivermos várias chances, mas não soubemos concretizar", lamentou o comandante, dizendo ter orgulho do seu time.

Em relação à disputa do terceiro lugar, Regragui afirmou que o objetivo do Marrocos é terminar a Copa do Qatar na terceira colocação.

"Temos de nos reerguer psicologicamente porque queremos terminar em terceiro. Fizemos boa campanha, com o apoio da torcida. Sabemos que para ganhar a Copa do Mundo não é fácil", finalizou.

Marrocos e Croácia se enfrentam pelo terceiro lugar do Mundial neste sábado (17) às 12h (de Brasília), no estádio Khalifa Internacional, em Doha (QAT).