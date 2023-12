Tela gigante, recreação e narguile: a fan zone do Mundial na Arábia Saudita

O local conta ainda com 11 aparelhos de refrigeração para diminuir os efeitos do calor.

Na fan zone, quem quisesse, poderia usufruir do narguile. As peças são alugadas por 50 riyals, cerca de R$ 68.

Havia a transmissão ao vivo do duelo entre Al-Ettifaq, time comandado por Steven Gerrard, e Al-Taawoun, pelo Campeonato Saudita. A equipe do ex-jogador inglês perdeu por 2 a 0.

Há uma tela de 8m², com uma arquibancada com almofadas e pequenos sofás no gramado.

JIDDAH, ARÁBIA SAUDITA (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa organizou a fan zone do Mundial de Clubes com uma tela gigante, uma grande área de recreação e uma área em que podem ser usados narguiles.

