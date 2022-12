Técnico Tite é furtado durante caminhada no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O técnico Tite foi furtado enquanto caminhava com a esposa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no início da semana passada.

O furto foi noticiado pelo colunista Ancelmo Gois, neste sábado (24), e confirmado pela assessoria do treinador.

"Uma pessoa que passava de bicicleta roubou a correntinha que ele usava no momento em que caminhava com a esposa. Uma pessoa próxima percebeu, tentou, mas não conseguiu interceptá-lo. Tite o agradeceu e seguiu a caminhada", afirmou em nota. A assessoria negou que o ladrão tenha feito qualquer comentário sobre a seleção no momento do furto.

Tite não fez boletim de ocorrência, o que foi confirmado pelas polícias Civil e Militar fluminense, que não identificaram nenhum registro sobre o caso.

O treinador está tirando um período de descanso com a família antes de decidir seu futuro em 2023. No último dia 9, quando o Brasil foi eliminado da Copa pela Croácia nos pênaltis, ele confirmou sua saída do comando da seleção.

"Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo", disse, em entrevista coletiva à imprensa após o jogo no estádio Cidade da Educação em Al Rayyan, próximo à Doha, capital do país.

O técnico declarou que toda a equipe foi responsável pela derrota e que não há uma peça principal a quem possa ser atribuída a culpa. "Não coloquem herói ou vilão no esporte, porque não tem", afirmou.

Tite já havia dito que este Mundial era seu último campeonato pela seleção. O técnico era visto como um dos favoritos a ganhar a disputa para o Brasil desde 2002, quando Luiz Felipe Scolari venceu o pentacampeonato.