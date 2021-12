Técnico sofre infarto e morre após ver time empatar no último lance no Egito

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treinador Adham Al-Selehdar, do Al-Majd Al-Iskandari, que disputa a segunda divisão do Egito, sofreu um infarto durante a partida de sua equipe contra o Al-Zarqa e morreu antes de chegar ao hospital, nesta quinta-feira (2).

A situação aconteceu em um fim de jogo emocionante, em que os comandados de Al-Selehdar empataram o jogo em 1 a 1 aos 48 minutos do segundo tempo. O técnico foi socorrido ainda dentro de campo, mas, de acordo com a diretoria do clube egípcio, morreu antes mesmo de chegar ao hospital.

Antes de ser treinador no atual clube, Al-Selehdar havia trabalhado na comissão técnica do Ismaily SC, clube da primeira divisão. Lá, ele chegou a ser treinador interino da equipe principal.

Pelo Ismaily, Al-Selehdar fez parte das conquistas do Campeonato Egípcio em 1990 e a Copa do Egito, em 1997. O clube fez questão de homenagear o treinador em suas redes sociais. "Rezamos ao Todo-Poderoso que abençoe o falecido com sua misericórdia e traga a sua família paciência e consolo", disse, em nota.