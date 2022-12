Técnico reclama de pênalti para Argentina e avisa que segue na Croácia

DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - Zlatko Dalic, técnico da Croácia, reclamou da marcação do primeiro pênalti que fez a Argentina sair na frente na semifinal da Copa do Mundo nesta terça-feira (13) no Estádio Lusail, em Doha, no Qatar.

O árbitro Daniele Orsato marcou a infração em cima de Julián Álvarez após choque com o goleiro croata Livakovic aos 32 minutos do 1º tempo, quando a partida ainda estava 0 a 0.

O jogo terminou 3 a 0 para os argentinos e, segundo o europeu, esse lance teve influência decisiva para mudar o rumo de quem disputaria a decisão. Agora, a equipe sul-americana aguarda o vencedor de França e Marrocos para saber com quem joga a final.

"Parabenizo a Argentina pela vitória, mas também aos meus meninos. Acho que jogamos bem durante meia hora, controlamos, mas não fomos objetivos. Sofremos um gol muito duvidoso. Primeiro, o escanteio não foi marcado e depois o argentino acertou o nosso goleiro. O que o Livakovic deve fazer? Esconder? Aí caiu aquele segundo gol e tudo se abriu para a Argentina".

Depois, em outro momento, ele disse que evitaria falar da arbitragem, mas voltou a criticar a atuação do árbitro italiano.

"Aquele primeiro gol levou o jogo para outro rumo. Até então nós estávamos controlando o jogo, não éramos objetivos, mas estávamos controlando o jogo. Foi escanteio, o árbitro não marcou. Aí o jogador acertou o goleiro. Ele deveria sair? São algumas regras novas? Não vou falar de árbitros".

Dalic foi questionado sobre o seu futuro na Croácia após a eliminação da Copa. Ele disse que ficará no comando até o fim do seu contrato, que é em 2024. "Eu vou, vou continuar. Meu contrato dura até 2024. Meu objetivo é levar a Croácia para a Euro", explicou. "Talvez essa seja a última Copa de alguns atletas do grupo, mas a gente ainda tem mais objetivos até 2024".