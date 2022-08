Técnico permite a torcedor ser técnico em jogo do Campeonato Argentino

SÃO PAULO/SP - Ex-zagueiro da seleção da Argentina, a qual defendeu por 12 anos (2000-2011), Gabriel Milito é hoje treinador de futebol em seu país.

Com passagens por Estudiantes, Independiente e O’Higgins, ele comanda desde o ano passado o Argentinos Juniors, clube que revelou Maradona, um dos gênios da bola.

No domingo (14), durante jogo em que o time enfrentava, em casa, o Unión de Santa Fé pela 13ª rodada do Campeonato Argentino, Milito permitiu algo que muito torcedor quer, porém fica só na vontade: agir como se fosse o técnico.

Até onde sei, uma atitude inédita; eu nunca tinha visto.

No segundo tempo, com o Argentinos Juniors vencendo por 1 a 0, um fã que estava nas arquibancadas do estádio Diego Armando Maradona, atrás do local em que Milito e os reservas se situavam, passou a cobrar uma substituição.

O torcedor notou que, ao fazer algumas alterações, o Unión tornou-se mais ofensivo e dominante, considerando necessária a intervenção do treinador de 41 anos para que o Argentinos Juniors pudesse se manter em vantagem no marcador.

A insistência foi tanta que chamou a atenção de Milito.

As câmeras flagraram o técnico dirigindo-se às cadeiras em que estava a plateia e dialogando com um interlocutor.

O próprio Milito, em entrevista depois da partida, relatou o ocorrido.

"Quem você quer que entre?"

"Um volante", respondeu o torcedor.

"Perfeito, concordo. Quem? Me diga. Quem?"

Milito queria mais, queria uma indicação clara entre suas opções de banco.

"Mas ele não me deu um nome."

Mesmo assim, o treinador, ressaltando que "estamos em uma democracia e todos podemos nos sentir protagonistas", seguiu a recomendação. "Pusemos Nico Reniero de volante."

E o torcedor aprovou a escolha? "Não sei. Mas parou de reclamar e de me amolar, então deve ter gostado", afirmou Milito, bem-humorado.

Se essa decisão foi ou não determinante para o resultado do jogo –até porque Reniero, o eleito para fazer a função de volante, é atacante de origem–, é difícil dizer com certeza.

Entretanto o Argentinos Juniors resistiu à pressão do adversário, controlou melhor a partida e ainda conseguiu, nos minutos finais, fazer o segundo gol, assegurando o triunfo.

Depois da partida, a ESPN localizou o fã que chamou a atenção de Milito e que teve seu dia de técnico.

Não houve identificação do nome dele, que aparentava ter uns 60 anos, porém registrou-se seu comentário.

"O Unión mexeu duas vezes e estava com quatro atacantes. No meio-campo, não parávamos o avanço de ninguém. Põe alguém no meio de campo! [Mariano] Bíttolo, qualquer um! Depois, [Milito] colocou o Alan [Rodríguez]."

Meia defensivo, Rodríguez foi colocado no jogo aos 32 minutos da etapa final, seis minutos antes de Reniero. O lateral esquerdo Bíttolo só entrou nos acréscimos, com o 2 a 0 no placar.