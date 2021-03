Técnico Luizinho Vieira é demitido do Manaus FC

Luizinho Vieira assumiu o comando do Manaus FC em de dezembro do ano passado. O clube ainda não anunciou o substituto.

O treinador do Manaus FC, Luizinho Vieira foi demitido do cargo nesta terça-feira (09). Após 12 jogos, Luizinho conquistou oito vitórias, três empates e uma derrota e obteve cerca de 75% de aproveitamento no clube. No entanto, depois de ser derrotado nos pênaltis para o Penarol e sofrer uma goleada de 6 a 2 contra o Remo na Copa Verde, a demissão do técnico já era dada como certa.

