Técnico do Real, Ancelotti declara torcida pelo Fluminense na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense tem um torcedor de peso na final da Libertadores contra o Boca Juniors: Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid.

O treinador italiano assumiu que vai torcer pelo Flu por causa de Marcelo, que foi seu jogador no passado.

"Vou assistir ao jogo sim, vestir a camisa do Fluminense sim, principalmente pelo Marcelo. Nada contra o Boca, que é uma grande equipe, mas aqui no Real Madrid nós somos todos torcedores do Marcelo e tomara que ele possa conquistar outro título", disse Ancelotti.

Ancelotti e Marcelo trabalharam juntos no Real Madrid nas temporadas 2013/14, 2014/15 e 2021/22. Juntos, eles conquistaram duas edições da Champions League.

Citado pelo treinador italiano, Marcelo pode entrar em uma seleta lista de jogadores que conquistaram a Champions League e a Libertadores. Ela tem: Sorín, Santiago Solari, Dida, Roque Junior, Cafu, Tévez, Walter Samuel, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Danilo, Rafinha, Ramires, David Luiz e Julián Álvarez.

A relação de Carlo Ancelotti com o Fluminense já vem de algum tempo. Isso porque, o treinador italiano está acertado com a CBF para assumir a seleção brasileira no ano que vem.

Ancelotti sucederá Fernando Diniz, que tem dividido funções entre o Fluminense e a seleção até lá. Com ele, o Brasil soma duas vitórias, um empate e uma derrota nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Entre a CBF e Ancelotti já há um acordo verbal, mas nenhuma das partes assumiu publicamente o acerto. Em suas entrevistas recentes, o treinador disse que em breve haverá um posicionamento dele sobre uma permanência ou não no Real Madrid. Ele tem contrato apenas até junho do ano que vem.