Técnico do PSG e filho são presos na França por racismo

O técnico do Paris Saint Germain (PSG), Christophe Galtier, foi preso na manhã desta sexta-feira (30), em uma investigação que apura a denúncia de racismo. O filho dele, John Valovic-Galtier, que é empresário de atletas, também foi preso em Nice, na França.

Christophe foi denunciado por Julien Fournier, ex-diretor esportivo do Nice, clube do qual Christophe era técnico antes de assumir o PSG.

Na denúncia, Julian relata que Christophe fazia comentários “racistas, discriminatórios e islamofóbicos”. Ele teria chegado a reclamar que havia muitos jogadores negros e mulçumanos no clube.

Jean-Pierre Rivère, presidente do Nice, e Didier Digard, treinador do time B da equipe, na época, também foram ouvidos no processo de investigação.

Christophe nega as acusações, mas a Justiça decidiu pela prisão dele e do filho. O técnico é campeão francês de 2023 e tem contrato assinado com o PSG até 2024. O clube ainda não se manifestou sobre a prisão do treinador.