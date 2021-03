Técnico do Palmeiras, Abel será condecorado pelo presidente de Portugal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira será condecorado nesta segunda-feira (22) com a Ordem do Infante D. Henrique, honraria dada àqueles que tenham prestado serviços que valorizem a história de Portugal. O técnico do Palmeiras receberá o prêmio do presidente da república de seu país, Marcelo Rebelo de Sousa. A informação foi publicada pelo portal JN.

Ao conquistar o título da Libertadores, Abel revelou que recebera uma ligação do presidente português, dando parabéns. Pouco mais de um mês depois, o treinador ainda ganhou a Copa do Brasil, com o Palmeiras.

Ainda de acordo com o JN, a cerimonia será restrita ainda por conta da pandemia do novo coronavírus. A marcação do evento foi facilitada, pois Abel Ferreira está no seu país de origem, aproveitando alguns dias de descanso.

Em 2019, Jorge Jesus também recebeu a Ordem do Infante D. Henrique, depois de vencer a Libertadores e o Brasileiro pelo Flamengo.