Técnico diz que Atsu ainda não foi encontrado em terremoto na Turquia

O segundo tremor foi confirmado por autoridades turcas, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) fala em magnitude de 7,5, às 13h24 no horário local (7h24 no horário de Brasília).

Já na Síria são pelo menos 2.662 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde sírio, com 3.500 feridos.

"Por favor, não escrevam que ele sobreviveu, sem estarem certos de que ele sobreviveu. As pessoas têm família, esperanças. A dor aumenta. Ainda não há notícias sobre Atsu e Taner Savut. Não diria isso se estivessem no hospital", disse Demirel ao jornal turco Hurriyet.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico do Hatayspor, o ex-goleiro Volkan Demirel negou que o meia Christian Atsu tenha sido encontrado com vida em meio aos escombros do terremoto na Turquia. Além do jogador, o diretor esportivo do clube, Taner Savut, também segue desaparecido.

