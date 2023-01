Técnico deixa Messi fora de jogo do PSG pela Copa da França

Apesar de estar treinando no PSG, nos últimos dias, Messi não será escalado. A equipe francesa não vai contar, também, com o atacante Kylian Mbappé, que está em Nova York, gozando férias curtas, assim como Neymar, que não treinou nesta quinta-feira, dia 5.

Na visão do técnico, Messi necessita de mais tempo para voltar à forma física depois da campanha vivida pelo atleta, quando seu país - Argentina - sagrou-se campeão do Mundial da Fifa.

Brasília/DF - De acordo com o técnico do Paris-Saint Germain (PSG), Christophe Galtier, Lionel Messi não vai participar da partida da Copa da França, nesta sexta-feira, dia 6, contra o Châteauroux, da 3ª divisão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.