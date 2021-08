Técnico de Hebert conta premonição antes da final: "Sonhei com o nocaute"

TÓQUIO, JAPÃO (UOL/FOLHAPRESS) - Hebert Conceição é campeão dos pesos médios no boxe masculino nas Olimpíadas de Tóquio. O brasileiro passou apuros nos dois primeiros rounds contra Oleksandr Khyzhniak, mas acabou nocauteando o adversário ucraniano no terceiro e último round. Depois da luta, além de Hebert, foi a vez de Amônio Silva, seu treinador, ir aos microfones para contar uma história curiosa. Na noite anterior ao combate, o técnico sonhou com uma vitória por nocaute do brasileiro.

"A gente passou o dia inteiro vendo os vídeos. E esse cara [Oleksandr Khyzhniak] eu conheço, é um cara muito perigoso, mas não só por ser um grande atleta, mas por ser faltoso, que joga muito sujo. O Hebert está com alguns caroços na cabeça por causa de murro na nuca. Por isso falei para o Hebert começar a colocar o cotovelo na cara dele para impedir ele de se aproximar. Eu assisti 18 horas de vídeos nesses dias que estamos aqui. Assistimos lutas antigas dele, título mundial", disse Amônio, começando a contar como foi a estratégia para Hebert sair da pressão e buscar o nocaute para evitar a derrota que estava se aproximando.

"De tanto que eu fiquei preocupado com a integridade do Hebert, pelo fato do adversário ser faltoso, eu acabei sonhando. No momento que eu cochilei, eu sonhei que o Hebert nocauteou ele, e acabaram brigando com a gente. Mas a gente já estava preparado para isso acontecer. Tanto que depois que o Hebert nocauteou e ele [Khyzhniak] ainda brigou com o juiz, falou que escorregou. E aí eu me perguntei: 'será que meu sonho vai ser completo?'. Foi uma coisa de louco. Fiquei preocupado, porque quando você sonha que ganhou na mega sena, você acaba perdendo. É sempre o contrário. Aí eu fiquei me perguntando se o Hebert é que seria nocauteado", brincou o técnico.

Após os dois primeiros rounds, Hebert estava sendo derrotado por 5 a 0 na decisão dos juízes. Por isso, apenas um nocaute seria possível para que o brasileiro vencesse. Faltando menos de um minuto e meio para o final, o baiano encaixou um cruzado de esquerda que fez o ucraniano cair no chão. O juiz entendeu que o adversário não tinha mais condições de continuar a luta e declarou Hebert vencedor.

"Ele veio perdendo, falei com ele que a luta não tava boa e disse para fixar a perna no chão. Falei 'confia em ti, porque estamos perdendo por pontos'. Aí, ele disse que iria nocautear. Era a única forma que a gente tinha", encerrou Amônio.