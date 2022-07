Técnico de futsal é denunciado sob acusação de assédio contra atletas adolescentes

De acordo com a delegada, o técnico tentava desestimular as vítimas a denunciar o crime. "Ele dizia 'ninguém vai acreditar em ti, tu não tem ninguém para te ajudar, não tem família'."

"Ele passava a mão nos seios, nas partes íntimas, nas pernas. Fazia comentários inapropriados. Isso acontecia com as meninas da casa, até porque elas moravam ali, meio desamparadas, longe dos familiares", diz.

Segundo a delegada Marcela França Goto, responsável pelo inquérito, as adolescentes acabavam se envolvendo amorosamente com o técnico, até que percebiam que o sentimento não era verdadeiro e que ele estava se aproveitando da situação para assediá-las.

Em setembro do ano passado, a Polícia Civil de Santa Catarina recebeu uma denúncia anônima que dizia que Reginaldo estava assediando algumas adolescentes do time.

Reginaldo Valdir Vieira, 31, era técnico e dirigente do time Sanrosé. De acordo com a polícia, ele morava ao lado de uma casa que abrigava parte das atletas da equipe --o crime teria ocorrido ali.

RIO DE JANEIRO/RJ - O Ministério Público de Santa Catarina denunciou um técnico de futsal sob acusação de assédio e importunação sexual contra atletas treinadas por ele. Segundo as investigações da Polícia Civil, as vítimas eram menores de idade.

