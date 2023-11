Técnico da base do Palmeiras é sequestrado após cair no 'golpe do amor'

Ricardo Pabon , treinador da equipe sub-17 do Palmeiras , foi sequestrado por uma quadrilha de bandidos na noite desta quinta-feira (9). O comandante alviverde foi vítima de um golpe, conhecido popularmente como "Golpe do Amor" , após marcar encontro com uma mulher.

Quem ajudou a quadrilha a sequestrar Ricardo Pabon foi uma mulher que supostamente chamava Anny Oliveira. Ricardo marcou um encontro, que seria o mesmo com essa pessoa, na zona lesta da cidade de São Paulo e na chegada ao local foi surpreendido pelos bandidos, revela o jornal "Metrópole".

Os outros dois encontros haviam sidos em lugares públicos: um passeio em um shopping da cidade e um jantar em uma churrascaria, ambos na zona lesta, em Itaquera.

Ao chegar no local nesta quinta-feira (9), Ricardo e o motorista do aplicativo que usou para chegar ao local foram rendidos por oito bandidos, que desceram de dois carros. O treinador da base do Palmeiras ficou sequestrado pela quadrilha por cerca de três horas.

Os bandidos utilizaram os telefones das duas vítimas para fazer transferências financeiras e empréstimos, realizando o assalto. Além disso, cerca de R$ 250 foram levados do motorista e seus aparelhos telefônicos.

A polícia agora investiga a ligação de Anny Oliveira com a quadrilha dos assaltantes. Esse seria o terceiro encontro de Anny com Ricardo e o primeiro 'a sós', sem ser em um lugar público. Os valores que foram roubados das vítimas não foram revelados pela polícia.