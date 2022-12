Técnico da Arábia Saudita acredita em Marrocos, que não tem nada a perder contra França

A partida entre França e Marrocos será disputada na próxima quarta-feira (14), às 16h (de Brasília). O vencedor enfrentará Croácia ou Argentina na grande final do Mundial do Qatar.

"Essa equipe tem uma estrutura sólida, com jogadores muito experientes que jogam em grandes clubes e um treinador muito bom, que não surgiu do nada já que conquistou a Liga dos Campeões da África com o Wydad. Ele inspirou uma energia excepcional e, graças a isso, estão voando", disse Renard, em programa da emissora francesa RTL, de acordo com o Le Parisien.

SÃO PAULO SP (UOL - FOLHAPRESS) - O francês Hervé Renard, técnico da Arábia Saudita, não está surpreso com Marrocos ter se tornado a primeira seleção africana a chegar à semifinal de uma Copa do Mundo. O treinador de 54 anos, que comandou a equipe marroquina entre 2016 e 2019, elogiou os jogadores e o trabalho feito por Walid Regragui, afirmando que o duelo contra a França irá "ferver".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.