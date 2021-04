Técnico Ariel Holan pede demissão do Santos após 2 meses

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Santos, Andres Rueda, afirmou na manhã desta segunda-feira (26) que o técnico Ariel Holan pediu demissão do cargo de treinador do clube 63 dias após ser anunciado no cargo, em 22 de fevereiro. Ele foi apresentado em 1º de março.

Rueda disse que ainda tentou impedir o rompimento precoce do vínculo de três anos, após a derrota por 2 a 0 contra o Corinthians, na Vila Belmiro, neste domingo (25), mas Holan se mostrou irredutível.

A projeção inicial é que o argentino ainda comande a equipe na partida contra o Boca Juniors, nesta terça-feira, às 21h30, em Buenos Aires, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

“Conversando de maneira muito transparente e civilizada comigo, ele nos solicitou que o jogo de amanhã, contra o Boca, fosse o último. Ele pediu. Ele disse que os resultados não estavam aparecendo e que achava que nesse momento, onde existe uma pressão grande da torcida por resultados, o melhor que faria seria nos deixar”, afirmou Rueda.

O dirigente explicou que Holan também se mostrou incomodado com protestos em frente a sua residência, durante a madrugada.

"Houve até caso de fogos no apartamento dele. Soltaram rojões e isso o deixou de uma maneira pouco confortável. Agora, de manhã, estamos vendo se realmente vai ser nosso técnico com o Boca ou se não vai ser nosso técnico com o Boca. Nesse sentido, o clube tem uma coisa boa, uma comissão permanente."

Holan, 60, chegou ao Santos como o escolhido para substituir Cuca, técnico vice-campeão da última Libertadores, mas não conseguiu engrenar uma sequência mais longa de bons resultados.

O treinador classificou a equipe para a fase de grupos da competição sul-americana, eliminando o Deportivo Lara (VEN) e o San Lorenzo (ARG), porém viu o trabalho ser atacado após uma série negativa.

Depois da derrota por 2 a 0 para o Barcelona de Guayaquil pela primeira partida da fase de grupos da Libertadores, os muros da Vila Belmiro amanheceram pichados com dizeres como "acabou a paz", "tetra é obrigação", "time pipoqueiro" e "vergonha".

O Santos só venceu 1 dos últimos 7 jogos disputados, diante da Inter de Limeira, na Vila Belmiro, no último dia 18, com um gol já na parte final do confronto.

O projeto do clube era que o argentino permanecesse durante os três anos da gestão Rueda, empossado como presidente no fim de dezembro de 2021. A contratação do treinador não foi unânime pelo Comitê Gestor do clube, mas ganhou força após a rejeição a nomes como Lisca, do América-MG, e de Tiago Nunes, contratado recentemente pelo Grêmio.

Dos sete membros do comitê gestor, grupo que administra o clube ao lado do presidente e vice, três deles foram contrários –José Berenguer, Rafael Leal e Walter Schalka. A preocupação maior era em não aumentar a folha salarial com um técnico de fora do país.