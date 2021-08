Tchecas vencem torneio de duplas feminino das olimpíadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova conquistaram neste domingo (1º) o título do torneio de duplas do tênis nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na final, as tchecas derrotaram as suíças Belinda Bencic e Viktorija Golubic por 2 sets a 0 (7/5 e 6/1).

Krejcikova tem como principal conquista na carreira o título do torneio de simples de Roland Garros nesta temporada. Com Siniakova como parceira, a tenista já ganhou o título de Roland Garros duas vezes (2018 e 2021) e um troféu vez em Wimbledon (2018),. Possui também um tricampeonato de duplas mistas no Aberto da Austrália (2019, 2020 e 2021).

Mais bem ranqueadas (Krejcikova é a 2ª e Siniakova ocupa o 3º posto na classificação de duplas da WTA), as tchecas só tiveram dificuldade no primeiro set, que durou 48 minutos.

No segundo, abriram vantagem confortável de 3 a 0 logo no início e mantiveram o ritmo para fechar.